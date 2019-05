Clooney zu seinem Motorradunfall: "Habe alle Leben aufgebraucht"

"Ich habe darauf gewartet, dass das Licht ausgeht"

In der Talk-Runde saß Produzent Grant Heslov neben Clooney - er hatte den Star nach dem Unfall betreut, bis der Notarzt kam. "Es hat meinen Schutzhelm in zwei Teile zerteilt und mich aus den Schuhen gehoben", erinnerte sich Clooney an den Crash mit dem Mercedes. "Ich habe darauf gewartet, dass das Licht ausgeht, denn ich habe seine Windschutzscheibe mit meinem Kopf zerschmettert, und ich dachte 'Okay, das war mein Genick'."