George Clooney: "Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden!"

Sie haben Amal vor fast 6 Jahren kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Wie hat sich Ihr Leben seither verändert?

Mein Leben hat sich nach den Kindern drastisch verändert. Vorher konnte ich Dinge tun, haha. Gestern Nacht ist meine Tochter um halb drei aufgewacht, weil sie ein bisschen krank ist und wir haben sie zu uns ins Bett geholt, weil sie so geweint hat. Und dann hat sie das ganze Bett beansprucht und ich habe mich auf 20 Zentimetern zusammengekrümmt, bis ich rausgefallen bin. Aber ich wollte sie nicht aufwecken und hatte Angst, dass sie womöglich rausrollt und auch runterfällt, also habe ich eine Polsterburg um sie herum gebaut und mich dann auf die Couch im Kinderzimmer verzogen. Das ist jetzt alles ganz normal für mich. Früher bin ich zwar auch aus dem Bett gefallen, aber das hatte andere Gründe! Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich habe sehr spät im Leben eine Frau gefunden, die ich nicht mehr lieben und auf die ich nicht stolzer sein könnte. Am Montag hatte ich den besten Geburtstag meines Lebens, weil wir zu zweit zusammen beim Essen gesessen sind, und – nach einem Jahr, in dem Amal jede Nacht bis drei gemeinsam mit dem Chef von Reuters und einer anderen brillanten Anwältin damit beschäftigt war, die zwei inhaftierten Reuters-Journalisten aus dem Gefängnis zu bekommen – und am Montag haben wir erfahren, dass sie frei sind. Das war das beste Geburtstagsgeschenk meines Lebens. Amal hat vor Erleichterung und Rührung geweint und ich könnte mich nicht glücklicher schätzen, an der Seite einer solch unglaublichen Frau zu sein.

Sie hatten vergangenen Sommer während der Dreharbeiten zur TV-Serie Catch-22 einen schlimmen Unfall auf der Vespa. Hat Amal Ihnen danach verboten, wieder auf ein Motorrad zu steigen?

Nein, verboten hat sie mir nichts, nicht mal die Motorräder. Aber, als wir aus dem Krankenhaus zurückgefahren sind, hat sie eine einfache Frage gestellt: ,So, denkst du, dass du wieder Motorradfahren wirst?‘ Und ich war da im Auto und ziemlich zerrüttet, denn ich bin in den Lkw mit 100 Stundenkilometern hineingedonnert. Und 99 von 100 Malen geht so was ganz beschissen aus. Und ich würde jetzt nicht hier sitzen. Ich hatte sehr viel Glück und habe meine neun Leben alle auf einmal aufgebraucht. Also denke ich, dass ich jetzt 40 gute Jahre auf Motorrädern hinter mir habe und in Zukunft darauf verzichten kann. Ich habe die Zwillinge und muss verantwortungsvoll sein.