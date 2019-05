Nach Krisengerüchten: Clooneys gehen in Liebes-Offensive

In letzter Zeit häuften sich Berichte um eine angebliche Ehekrise bei George und Amal Clooney, die im Juni 2017 Eltern von Zwillingen geworden waren. Von Streitereien und einer Paartherapie war die Rede. Zuletzt hieß es, Clooney habe nach seinem Motorradunfall im vergangenen Jahr eine Schmerzmittel-Abhängigkeit entwickelt, die auch seine Frau erheblich belasten soll.

Clooneys beweisen Zusammenhalt

Die bösen Gerüchte will das Ehepaar aber offenbar nicht länger auf sich sitzen lassen. Pünktlich zum Start von Clooneys neuer Serie "Catch-22" gehen George und Amal in die große Liebes-Offensive.

Bei der Promotour hat George Clooney die volle Unterstützung von seiner Amal: Waren gemeinsame Auftritte in den vergangenen Monaten rar geworden, gaben die Clooneys seit Anfang Mai bei gleich drei offiziellen Terminen das verliebte Liebespaar. Davor hatten sie Ostern zusammen mit den Zwillingen in Irland verbracht.

Zuletzt präsentierten sich der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin am Mittwoch bei der Londoner-Premiere der neuen Mini-Serie, in der Clooney nicht nur als Schauspieler zu sehen ist, sondern zusammen mit Grant Heslov ("The Men Who Stare at Goats") auch als Regisseur fungiert.