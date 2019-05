Wohnen wie George Clooney: Luxus-Villen am Lago di Como stehen zum Verkauf

Nachfrage am Immobilienmarkt ungebrochen hoch

Auch am Lago Maggiore ist die Nachfrage am Immobilienmarkt ungebrochen hoch. Internationale Käufer verzeichneten rund 75 Prozent des Interesses. Der Großteil der Nachfrage

stammt aus Deutschland, Großbritannien und der Schweiz. In dem exklusiven Standort von Stresa erreichten Villen mit direktem Zugang zum See Top-Preise bis zu 10 Millionen Euro.

„Wir haben in 2018 sowie auch in den ersten Monaten dieses Jahres ein wachsendes Interesse nationaler und internationaler Käufer an verschiedenen Standorten am Lago Maggiore

festgestellt. Dies liegt an den wunderschönen Immobilien und den wettbewerbsfähigen Preisen im Vergleich zu den anderen Seen in Norditalien,“ sagt Alessandro Lotito, Office Manager und

Lizenz-Partner von Engel & Völkers Lago Maggiore.



In den nächsten Jahren geht Engel & Völkers sowohl für den Lago di Como als auch für den Lago Maggiore von einer weiteren positiven Entwicklung des Immobilienmarktes aus. Das

Interesse von italienischen und ausländischen Käufern bleibt ungebrochen hoch