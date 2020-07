Chrissy Teigen zeigt Narben ihrer Brustoperation

Von ihren Fans bekam Teigen großen Zuspruch. "Kann ich sie haben, wenn du fertig bist?", scherzte eine Nutzerin. Mitte Juni soll es dann soweit gewesen sein: Die 34-Jährige habe sich ihre Implantate entfernen lassen, teilte sie damals ihren Followern mit.

Die Operation, von der sich Teigen mehr Wohlbefinden versprach, ist gut verlaufen, die mittlerweile gut verheilten Narben zeigte sie nun in einer Instagram-Story. Sie teile den Clip, weil sie und ihre Freunde sich nach wie vor rechtfertigen müssten, sie hätte die Geschichte nur erfunden, so Teigen. "Niemand will es glauben, aber hier seht ihr die Narben", ergänzt sie als "Beweis".