"John Legends vulgäre Frau": Donald Trump attackierte Chrissy Teigen

Auf Twitter ist Model Chrissy Teigen (33) berühmt-berüchtigt für ihre Retourkutschen. Ob Mom-Shaming, Cellulite-Lästereien oder politische Debatte - Teigen lässt so schnell nichts auf sich sitzen. Eins ist klar: Diese Frau hat im Internet das letzte Wort.

Davor ist auch US-Präsident Donald Trump nicht gefeit. Der Mann, dem nachgesagt wird, schneller zu twittern als Gedanken den Weg von Synapsen zu Fingern überhaupt zurücklegen könnten, griff Teigen nämlich an und bezeichnete sie und ihren Mann als "boring musician John Legend and his filthy mouthed wife" (dt.: "der langweilige Musiker und seine vulgäre Frau", Anm.).