Die eine Sache, die Chrissy Teigen an John Legend nervt

Chrissy Teigen und John Legend gelten als Vorzeige-Paar. Eine Kleinigkeit scheint das Model aber doch am Angebeteten zu nerven. Als in einer Fragerunde mit ihren Followern auf Twitter jemand wissen wollte, was sie an ihrem Ehemann stört, gab sie an, dass es offenbar außerordentlich schwer für Legend ist, Pläne zeitgerecht mit ihr abzusprechen.

"Er sagt mir etwas, von dem er weiß, dass ich es nicht höre und später wütend werde, weil ich verwirrt bin. So: 'Hey, ich bringe Luna heute in die Schule, außerdem fliege ich nächste Woche nach Washington!'", untermalt sie ihr Erklärung.

Teigen folgen auf Twitter mehr als 12 Millionen Fans. Sie und John Legend, der kürzlich vom People-Magazin zum "Sexiest Man Alive" gewählt wurde, sind seit 2013 verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, die dreijährige Luna Simone und den einjährigen Miles Theodore.