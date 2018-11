Chris Martin: Am Boden zerstört nach Trennung von Paltrow

Chris Martin (41), Sänger der Band Coldplay, erzählt in einer Dokumentation von seinem Tief nach der Trennung von Gwyneth Paltrow (46). Er habe sich "völlg wertlos" gefühlt, so Martin im Interview.

Der Dokumentarfilm " Coldplay: A Head Full of Dreams" startet am 14. November in den Kinos. Darin spricht Chris Martin offen über die Trennung von Gwyneth Paltrow. Obwohl die Scheidung nach außen hin friedlich verlief, hinterließ sie beim Frontsänger tiefe Spuren. Im Film gesteht Martin der Daily Mail zufolge, er habe sich zu dem Zeitpunkt "absolut wertlos" gefühlt. "Ich war ein einziges Chaos. konnte die großartigen Dinge um mich herum nicht mehr genießen", so der Sänger.