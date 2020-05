Cher freut sich über Verlegung von einsamem Elefanten Kaavan

Wegen seines zunehmend aggressiven Verhaltens wurde er 2015 tagsüber stundenlang angekettet. Tierschützer zeigten sich besorgt, in Petitionen mit bis zu 200.000 Unterschriften forderten sie immer wieder Kaavans Verlegung. Nach Angaben der Pakistan Wildlife Foundation zeigte der Elefant wachsende Anzeichen von Kummer - ähnlich dem Hospitalismus bei kleinen Kindern: Unter anderem bewegte er unablässig den Kopf.

Nun wiesen die Richter Pakistans Wildtierbeauftragte an, gemeinsam mit Sri Lanka innerhalb von 30 Tagen eine "geeignete" Unterkunft für Kaavan zu finden. In ihrem Tweet bedankte sich Cher überschwänglich bei der pakistanischen Regierung: Das Ende von Kaavans Leiden sei so "emotional für uns, dass ich mich hinsetzen muss", schrieb sie.