Charlotte Roche zeigt zum ersten Mal Ehemann Martin Keß

In ihrem Podcast "Paardiologie" spricht Autorin Charlotte Roche (41) mit Mann Martin Keß- Roche über kleine und große Beziehungsprobleme - die Lehren daraus gibt es bald zum Nachlesen. Im April 2020 werde "Paardiologie - Das Beziehungs-Buch" erscheinen, wie ein Sprecherin des Verlages Piper am Donnerstag in München bestätigte. Keß hielt sich trotz wachsender Begeisterung am Podcast im Hintergrund. Das Gesicht ihres Mannes hat Roche auf Social Media bislang stets kreativ verdeckt.