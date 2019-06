Charlotte Roche spricht offen über Eheprobleme

"Am Anfang ist man doch oft so symbiotisch und denkt, man sei das beste Paar der ganzen Welt und ganz besonders wichtig", erzählt Roche. "Über die Jahre merke man aber, "dass man so ist wie jedes Paar."

Die in Köln lebende Moderatorin will künftig wöchentlich in einem Podcast beim Streamingdienst Spotify über ihre Beziehung sprechen - gemeinsam mit ihrem Mann. Jeden Freitag um 00.01 geht eine neue Episode von "Paardiologie" auf Spotify online.

"#PAARDIOLOGIE So heisst unser neuer Podcast. Von meinem Mann und mir. Aufgeregt und Angst und Vorfreude. Eine explosive Mischung. Ab kommenden Freitag jeden Freitag", schreibt sie auf Instagram über ihr neues Projekt, wo sie bereits fleißig für den Podcast Werbung macht.