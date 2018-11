Charlotte Roche: Warum sie den Kontakt zu ihren Eltern abbrach

Trennung von den Eltern

"Wir sind getrennte Leute. Ich will nicht sagen, dass alle ihre Eltern abschießen sollen. Wenn die Eltern gut für einen sind, kann man sie gerne behalten", so die Autorin. Der Lebensstil ihrer Eltern, die der 68-er Generation entstammen, habe sich negativ auf ihre Kindheit ausgewirkt. Ganze 14-mal sei Roche umgezogen. "Ich bin sehr gegen Selbstverwirklichung in der Zeit, in der man Kinder hat. (…) In der Zeit, in der man Kinder hat, kann man sich mal kurz am Riemen reißen und nicht jedes Jahr einen neuen Stiefvater anschleppen."

In der Therapie habe sie schließlich festgestellt, dass es besser für sie sei, ohne Eltern zu leben.

Freier und erwachsener ohne Eltern

Natürlich sei der Bruch für sie schmerzlich gewesen. "Die ganzen Feiertage, Geburtstage, Weihnachten…Vorher hat man so eine große Familie gehabt, plötzlich nur noch die eigene kleine." Sie fühle sich freier und erwachsener, seit sie den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen habe.

"Ich bin stolz, dass ich noch lebe"

In der Therapie habe Roche auch gelernt, mehr auf sich zu achten: "Ich bin stolz, dass ich noch lebe. Ich habe früher einen Lebensstil geführt, bei dem ich oft hätte sterben können. Ich habe richtig gefährliche Sachen gemacht – ich habe Drogen genommen, oder ich bin in den unmöglichsten Zuständen Auto gefahren. Mir war alles egal. Ich habe mich bewusst weggeworfen – und das sehr oft."