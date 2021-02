Charlotte Casiraghi bekommt Konkurrenz: Neuer Titel für Schwägerin Borromeo

Pierre Casiraghi und Beatrice Borromeo haben am 25. Juli 2015 im Rahmen einer standesamtlichen Zeremonie in Monaco geheiratet. Eine Woche später feierten sie in Italien einen formelleren und üppigeren Gottesdienst auf den Borromäischen Inseln, die mitten im bezaubernden Lago Maggiore liegen. Pierre Casiraghis und Borromeos erster Sohn, Stefano Ercole Carlo, kam im Februar 2017 zur Welt. Im Mai 2018 freute sich das Ehepaar mit der Geburt von Francesco Carlo Albert erneut über einen Sohn.