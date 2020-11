Caroline von Monaco: Kritische Worte über ihre Mutter Grace Kelly

Dennoch wollte Caroline von Monaco unbedingt studieren. Sie besuchte zunächst die "Dames de St. Maur"-Schule in Monaco, um dann sowohl in England als auch in Frankreich die Matura abzulegen. Gleich vier Fächer studierte sie ab 1977 an der berühmten Pariser Sorbonne - Politik, Philosophie, Biologie und Psychologie. Ohne allerdings einen Abschluss zu machen.

Ihr fürstlicher Status brachte der Schwester von Fürst Albert II. von Monaco nicht nur Vorteie ein, wie sie nun verrät. In ihrer Ausbildung musste sie sich mehr als andere behaupten.

"Ich erinnere mich auch an einen Universitätsprofessor, der mir mit unglaublicher Grausamkeit sagte: 'Sie nehmen einem Studenten, der es verdient hat, den Platz weg'", so Caroline von Monaco. Ständig habe sie zudem das Gefühl gehabt, mit männlichen Mitschülern konkurrieren zu müssen. "Ich wollte besser als sie sein, in der Schule oder im Sport", gibt Caroline zu.