Fürst Rainier III: Diese Prinzessin wollte er nach Grace Kellys Tod heiraten

Am 14. September jährt sich Grace Kellys Todestag zum 38. Mal. Am Vormittag des 13. Septembers 1982 verunglückten Gracia Patricia und ihre Tochter Stéphanie bei der Heimfahrt aus der Sommerresidenz der monegassischen Fürstenfamilie Roc Angels mit ihrem zehn Jahre alten Rover 3500 auf der Route de La Turbie in einer Hangkurve. Die beiden kamen aus bis jetzt unerklärlichen Gründen von der Straße ab und stürzten 40 Meter tief einen Abhang hinunter. Die Fürstin von Monaco wurde mit ihrer Tochter in ein Spital gebracht, wo sie nach einer mehrstündigen Operation am folgenden Tag im Alter von 52 Jahren verstarb. Stéphanie kam mit einer Gehirnerschütterung und einem Wirbelbruch davon.

Grace Kellys Tod veränderte Fürst Rainier III.

Die ehemalige Schauspielerin und Hitchcock-Muse hinterließ ihren trauernden Ehemann Fürst Rainer III., den sie 1956 geheiratet hatte, und die gemeinsamen Kinder: Stéphanie, Albert II. und Caroline. Ihren Ehemann stürzte Grace Kellys Ableben in eine tiefe Krise.

"Ihr Tod hat mich sicher verhärtet", sagte Fürst Rainier einmal über seine verstorbene Frau. Und auch sein Sohn Albert erzählte in einem Interview im Jahr 2017: "Er war zutiefst betroffen und nicht ganz derselbe Mann wie vor dem Unfall."