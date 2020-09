Stich ins Herz von Athina Onassis: Doda inszeniert sein neues Familienglück

Die Babynews sind für Athina Onassis vermutlich doppelt schmerzvoll: Wo doch eine eine brasilianische Webseite 2017 berichtet hatte, dass die Onassis-Ehe in Wahrheit in die Brüche gegangen sei, weil Athina Doda kein Kind schenken konnte. Onassis habe aufgrund des unerfüllten Kinderwunsches an Depressionen und Stimmungsschwankungen gelitten. Später hieß es zwar, keine Geringere als "Dodas" Neue, Denize Severo, habe das Gerücht in die Welt gesetzt, um Athinas Ansehen zu schaden. Die Negativschlagzeilen waren dennoch nicht mehr aus der Welt zu schaffen.