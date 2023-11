Charles und Camilla in Kenia: Queen hätte ein solches Verhalten nicht gutgeheißen

"Wenn Sie sich die Art der Auftritte ansehen, die der König und die Königin [in Kenia] durchführen, werden Sie mehr informelle Auftritte sehen", betont die Historikerin.

"Charles bestellte indisches Essen beim örtlichen Imbisswagen", führt sie als Beispiel an. "Er traf Studenten, die vom Prince’s International Trust profitieren."

Camilla indes war auf einem kenianischen Markt nonchalant shoppen. Sie erledigte ganz offiziell ihre Weihnachtseinkäufe - ohne Bargeld dabei zu haben, weswegen ihre Mitarbeiter die Daten der Standbesitzer abfragen mussten, um nachträglich bezahlen zu können.

Kurz: Charles und Camilla verhielten sich in Kenia wesentlich offener und volksnaher, als es Elizabeth II. zu Lebzeiten tat. "Ich glaube nicht, dass die verstorbene Königin an diesem Imbisswagen angehalten hätte. Prinz Philip hätte es vielleicht getan", so Koenig.