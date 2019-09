Celine Dion geht wieder auf Tour

Nachdem Celine Dion jahrelang in der US-Casino-Metropole Las Vegas auf der Bühne stand, ist die Popsängerin für ihre erste Welttournee seit zehn Jahren in ihre kanadische Heimat zurückgekehrt. Die 51-Jährige eröffnete ihre Tour am Mittwochabend in Quebec.

Bei dem knapp zweistündigen Konzert sang Dion vor rund 20.000 Fans alte Hits wie "I'm Alive" und "My Heart Will Go On", aber auch Songs von ihrem neuen Album "Courage", das am 15. November herauskommen soll. Für ihre bis April 2020 geplante Welttournee sind bisher rund 60 Konzerttermine in Nordamerika bekannt.