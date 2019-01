Celine Dion zu Mager-Vorwürfen und Toyboy-Gerüchten

"Man kann nicht allen Leuten gefallen"

Auch zu den Magersuchtsvorwürfen nahm die "My Heart Will Go On"-Interpretin Stellung. Von der Kritik in sozialen Medien, ihre Mode sei zu ausgefallen und sie sehe abgemagert aus, zeigte sich Dion genervt: "Man kann nicht allen Leuten gefallen. Wenn ich es mag, möchte ich darüber auch nicht reden. Kümmert euch nicht. Macht keine Fotos. Wenn ihr es mögt, bin ich dabei. Wenn nicht, lasst mich in Ruhe."

Sie habe in der Mode eine neue Leidenschaft gefunden und sie fühle sich wohl in ihrem Körper. "Ich trage jetzt gewagtere Outfits als früher. Das tue ich für mich. Ich will mich stark, schön, feminin und sexy fühlen", erklärte Celine. "Mir ging es noch nie so gut wie jetzt mit 50 und ich will einfach jede Sekunde genießen."