Fans in Sorge: "Bitte iss etwas, Celine Dion"

Gertenschlank war Celine Dion schon immer. In letzter Zeit macht die 51-Jährige aber einen ziemlich abgemagerten Eindruck. Fans machen sich schon länger Sorgen. Nun löste ein neuer Instagram-Beitrag der Sängerin eine Sturmflut kritischer Kommentare aus.

"Du siehst krank aus, bitte pass auf dich auf"

In einem knappen Minirock sitzt Dion mit ausgesteckten Beinen auf dem Fußboden und stützt sich mit den Händen ab. Sie wirkt zerbrechlich, wie sie dabei in die Kamera lächelt, mit einem T-Shirt, auf dem steht: FOMO, das Akronym für "Fear of Missing out" (zu deutsch: "Die Angst, etwas zu verpassen.")

Die kanadische Sängerin, die 2016 den Tod ihres geliebten Ehemannes Rene Angelil zu verkraften hatte und sich beruflich kaum eine Pause gönnt, scheint in den vergangenen Monaten noch mehr abgenommen zu haben.

Fans zeigen sich besorgt. "Du siehst krank aus, bitte pass auf dich auf", steht in den Kommentaren unter dem Bild zu lesen. "Ich liebe dich Celine, aber du bist zu dünn", teilt ein Fan der Musik-Ikone mit. Andere fordern die Sängerin auf: "Bitte iss etwas."