Carmen Geiss am 26. Hochzeitstag: "Dass die Liebe bleibt, wie am ersten Tag, ist eine Lüge"

"An meinen Mann Rooobert! Dass die Liebe in einer glücklichen Ehe bleibt, wie am ersten Tag, ist eine Lüge. Nach ... (Anm.: warum Geiss hier die Zahl nicht nennt, weiß vermutlich nur sie selbst) Jahren Ehe mit dir weiß ich: sie wird größer. Freude mit dir zu teilen, macht sie größer. Leid mit dir zu teilen, macht es leichter. Alles mit dir zu teilen, ist das Wichtigste in meinem Leben", adressiert sie an ihren Mann auf Instagram. "Ich liebe dich auch und bin dir für jeden Tag dankbar, den wir gemeinsam verbringen! Auf unsere nächsten 26 Jahre!", so "Rooobert" im Gegenzug.