Geiss ist geil: Die Geissens über Schönheit, Neid und Kritik

„Ja, große Hörner. Gott sei Dank haben sie die nicht so, dass man sie sehen kann (lacht). Sie haben ganz gut auch schon von uns gelernt. Ich glaube, es war für sie auch mit Sicherheit eine gute Sache, dass wir schon so lange diese Fernsehgeschichte machen, sie damit aufgewachsen sind. Sie kennen natürlich auch Kritik“, meint Robert.

„Wenn sich Leute dran stören, dass ich mir ein neues Auto kaufe, dann sollen sie von meiner Seite verschwinden und fertig, aus. Ich mache es so, wie ich will. Ich poste das. Wer mir folgen will, kann mir folgen. Wer nicht, lasst es bleiben.“ Wir erinnern uns: Eiche, Borstenvieh.

Der Neid ist ein Hund, daher wollen die beiden mehr Zeit in Amerika verbringen, denn im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist der in, der viel hat. „Da ist der Neid auch nicht so groß. Da kriegt man dann vielleicht auch noch ein Daumen hoch, wenn man mit dem Rolls Royce über die Straße fährt. In Deutschland oder vielleicht auch in Österreich bekommt man zu hören: ,Ah, sieh dir den an mit dem Rolls Royce, der Spinner’“, meint Robert.