Rolex zum 14. Geburtstag: Geissens unter Beschuss

Über Geldknappheit können Robert und Carmen Geiss wohl nicht klagen. Was die TV-Millionäre ihrer Tochter Shania Tyra jetzt zum 14. Geburtstag schenkten, sorgt allerdings bei vielen Fans für Kopfschütteln.

Geiss-Töchter : Streit um Luxusuhr

In einem Youtube-Video ließen die Geissens ihre Follower an den Geburtstagfeierlichkeiten ihrer Tochter teilhaben. Zu sehen ist Shania, die eine Truhe öffnet, in der sich eine echte Rolex verbirgt. Den Wert der Luxusuhr schätzt die Bild auf zwischen 6.000 und 19.000 Euro.

Während die 14-Jährige jubelt, kann ihre Schwester Davina ihren Missmut über das teure Geschenk nicht verbergen.

"Und ich? Ich dachte, du holst mir die auch! Ich wollte diiiiiiiie", mault sie ihren Vater Robert an.