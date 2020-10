"Hatten beide Corona": Carmen Geiss rechtfertigt Gruppenfoto - und erntet Shitstorm

Abstand halten lautet die Devise im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Auch zahlreiche Promis rufen dazu auf, Abstand zu halten und Masken zu tragen - so zum Beispiel Jennifer Aniston und Alyssa Milano, die selbst nach einer Infektion unter Langzeitfolgen der Virus-Erkrankung leidet. Für mangelndes Social Distancing wurde in den vergangenen Monaten aber auch schon manch Star in den sozialen Medien gerügt. So mussten sich unter anderem König Willem-Alexander und seine Ehefrau Maxima für ein Foto aus dem Griechenurlaub rechtfertigen, auf dem sie direkt neben einem Mann zu sehen waren, ohne dass der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

Carmen Geiss: "Wir hatten beide Corona"

Um einem Shitstorm vorzubeugen, geht Carmen Geiss offenbar lieber auf Nummer sicher. Sie rechtfertigt sich quasi profilaktisch für ein Gruppenfoto, das sie nun auf Instagram veröffentlicht hat - und verrät bei dieser Gelegenheit auch, dass sie sie sich selbst bereits mit Covid-19 infiziert hatte.

Die Ehefrau von Unternehmer Robert Geiss veröffentlichte ein Bild, auf dem sie zusammen mit einer Freundin und ihrer Tochter Shina zu sehen ist. Die drei kuscheln sich eng aneinander und tragen dabei keinen Mund-Nasen-Schutz.

"Wenn sich einer über diese Nähe jetzt wundert in der Corona-Zeit, wir hatten beide Corona und haben Antikörper, deswegen können wir uns auch treffen und Spaß haben!", schrieb sie unter das Gruppenbild. "Nur zur Info, damit sich keiner aufregt, warum und weshalb diese Nähe in dieser Zeit.

Ob mit "wir beide" Carmen Geiss und ihre Tochter oder ihre Freundin gemeint ist, geht aus dem Posting nicht hervor.