Palast in Erklärungsnot: Ausgerechnet Camilla könnte Harry vor Krönungs-Schmach bewahren

Am 6. Mai werden König Charles III und Queen Consort Camilla gekrönt. Letztere hat in Bezug auf die bevorstehende historische Zeremonie einen speziellen Wunsch geäußert, welcher es Prinz Harry - wenn er an der Krönung denn teilnimmt - wider Erwarten vielleicht doch noch eine offizielle Rolle ermöglichen könnte.

Camilla bricht mit Tradition

Bei der Krönung möchte Camilla ihre fünf jugendlichen Enkel der Welt vorstellen. Während ihre beiden Kinder Laura Lopes und Tom Parker Bowles bisher immerhin selten auf dem royalen Parkett zu sehen waren, sind ihre Enkel der Öffentlichkeit so gut wie unbekannt. Bei der Zeremonie werden sie aber neben Prinz George eine wichtige Rolle übernehmen, denn Camilla bricht mit der Tradition und überträgt vier von fünf Enkeln eine Aufgabe, die eigentlich bisher nur royale Titelträgerinnen bei einer Krönung erfüllen durften: Lola und Eliza (beide 15), Freddy (13) und die Zwillinge Louis und Gus (13) sollen den Baldachin über sie halten, wenn sie mit heiligem Öl zur Queen gesalbt wird.