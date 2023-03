Melania Trump distanziert sich von Ehemann Donald: Auf Sohn fokussiert

Die Rolle ihres Mannes bei der angeblichen Schweigegeldzahlung soll die ehemalige First Lady aber nicht unterstützen. Melania soll Donald Trump meiden, heißt es. Das Ehepaar würde in getrennten Bereichen ihres Anwesens in Mar-a-Lago wohnen, auch wenn sie immer noch beim gemeinsamen Abendessen oder bei Veranstaltungen im Privatclub gesehen werden.

"Sie erledigt all ihre sozialen Pflichten sehr gut", fährt die Quelle fort. "Sie treffen sich immer noch mit Freunden zum Abendessen im Club, leben aber getrennt und machen, was sie wollen. Sie verbringen nicht so viel Zeit miteinander."

In ihrer Freizeit soll sich Melania Trump hauptsächlich auf ihre eigene Familie - ihre Mutter, ihren Vater und ihren Sohn Barron konzentrieren, der am Montag 17 Jahre alt wurde. Das Wohl ihres Sohnes soll für Melania oberste Priorität haben.

"Barron ist ein süßer Junge, der eine liebevolle Familie um sich hat", sagt die Quelle. "Seine Mutter beschützt ihn, aber er kann sich in der Nähe von Mar-a-Lago frei bewegen."

Die Quelle fügt hinzu, dass die Familie wahrscheinlich ein festliches Geburtstagsessen für Barron genossen hat, inmitten des Chaos um eine mögliche Anklage gegen Donald Trump. "Sie würden seinen Geburtstag nicht wegen rechtlicher Fragen auslassen", so der Insider.

Von Schweigegeldzahlung will Melania nichts hören

Was die drohende Anklage betrifft, so würde Melania Trump generell den Kopf in den Sand stecken. "Sie bleibt wütend und will nicht hören, dass [die angebliche Schweigegeldzahlung von jemandem] erwähnt wird", sagte die Quelle gegenüber PEOPLE. "Sie ist sich bewusst, wer ihr Ehemann ist, und gestaltet ihr Leben mit ihrer eigenen Familie und ein paar engen Freunden optimistisch."