Trump gegen die Zeit: Anklage gegen Ex-Präsidenten dürfte kurz bevor stehen

Im Laufe des Abends unserer Zeit könnte heute eine wesentliche Entscheidung in der Frage fallen, ob Ex-Präsident Donald Trump wegen seiner Zahlung von 130.000 Dollar Schweigegeld an Pornodarstellerin Stormy Daniels und der illegalen Verbuchung als Wahlkampfgeld angeklagt wird oder nicht. Die New Yorker Grand Jury kommt am Nachmittag (Ortszeit) zusammen; wann und ob abgestimmt wird, bleibt bis zum Ende des Treffens geheim.

In aller Kürze: Trump ist aktuell Gegenstand mehrerer großer Ermittlungen, die in den kommenden Tagen alle besonders heikel werden könnten für ihn: So ermittelt neben dem der Schweigegeldcausa das Justizministeriums im Fall der von ihm illegal in Mar-a-Lago versteckten Geheimdokumente, die das FBI in einer Razzia bei ihm gefunden hat.

Trumps Anwalt Evan Corcoran muss Unterlagen zu seiner Arbeit mit Trump bereitstellen und am Freitag ebenfalls vor einer "Grand Jury" unter Eid aussagen. Der Verdacht steht im Raum, dass Trump seinen Anwalt belogen haben könnte.