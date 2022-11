Präsidentschaftskandidat hinter Gittern? Trumps Aussichten für 2024

In republikanischen Kreisen wird erwartet, dass Garland den Schritt nicht macht, wenn Trump offiziell für 2024 kandidiert. „Das würde nach politisch motivierter Verfolgung riechen und in der Wählerschaft für Unmut sorgen“, sagen Republikaner in Washington. Rechtlich wäre eine Anklage gegen Trump möglich. „Er genießt keine Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung“, sagt Professor Mark Osler von der St. Thomas School of Law in Minneapolis, Minnesota.

Gefahr durch Kongress

Auch die Tatsache, dass es sich um einen Ex-Präsidenten handelt, bietet laut Verfassung keinen Schutz. Bliebe noch der Kongress. Er könnte Trumps Kandidatur für ungültig erklären, wenn der Nachweis erbracht und mit Mehrheit bejaht würde, dass Trump aktiv an einem „Aufstand oder einer Rebellion“ beteiligt war. Ob dies bei der von Trump-Anhängern exekutierten Erstürmung des Kapitols in Washington 2021 der Fall war, ist politisch wie juristisch bis heute umstritten.