Camila Alves an Board von notgelandeter Lufthansa-Maschine

Hinter Camila Alves liegen angsteinflößende Momente. Die Frau von Hollywoodstar Matthew McConaughey befand sich an Board einer Lufthansa-Maschine, die am Mittwochabend (Ortszeit) auf ihrem Weg aus den USA nach Frankfurt wegen schwerer Turbulenzen außerplanmäßig in Washington landen musste. Einzelne Menschen seien durch die Turbulenzen leicht verletzt worden, sagte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die betroffenen Fluggäste seien an Bord von den für diese Fälle geschulten Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen erstversorgt worden.

Alves: "Chaos" nach Turbulenzen

Alves veröffentlichte auf Instagram ein kurzes Video, auf dem auf dem Boden der Maschine liegende Tücher und Nahrungsmittel zu sehen sind. "Turbulenzen" schrieb sie dazu. "Alles" seie durch die Gegend geflogen, kommentierte sie den Post. "Um die Privatsphäre der Menschen um mich herum zu respektieren, zeige ich nicht mehr, aber das Flugzeug war ein Chaos."