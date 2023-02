Matthew McConaughey befolgte Rat eines Wahrsagers - und wurde weltberühmt

Schauspieler Matthew McConaughey, der vor allem durch romantische Komödien bekannt wurde, gab an, dass ihm eine seiner Paraderollen von einem Hellseher vorhergesagt wurde.

Gegenüber Vanity Fair gab McConaughey an, sich im Jahr 2003 nicht sicher gewesen zu sein, ob er in " Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" mitspielen soll - bis er ein "Zeichen" erhielt. "Ich erinnere mich, dass ich eines Nachts bei einem Spaziergang auf dem Sunset Boulevard überlegte, ob ich es tun würde oder nicht", erinnert sich der Schauspieler.