Bussi mit Folgen: "Bachelor" Niko Griesert bereut ersten Kuss mit Kandidatin

Und dabei sollte alles so vielversprechend beginnen. "Das ist Anziehung. Das ist halt schon mehr als Zuneigung", stellt Bachelor Niko beim Einzeldate mit Kandidatin Denise fest. Zum Abschluss des Treffens (Feuerwerk inklusive) überreicht er Denise ein Schmuckstück, das sie an dieses Date erinnern soll. Erinnern wird sich die Flugbegleiterin definitiv, denn kurz darauf kommt es zum allerersten Kuss. Doch während Denise im siebten Himmel zu schweben scheint und schwärmt: "Es fühlt sich auch alles so gut an und so richtig und es ist so intensiv", scheint sich Niko in der Situation nicht wohl zu fühlen.

Gefühlschaos beim Bachelor

Den Grund verrät er, nachdem er Denise verabschiedet hat: "Da gibt's halt auch vielleicht jemanden, dem ich den ersten Kuss gerne gegeben hätte." Wenig später wird klar, was er damit gemeint hat - Niko gesteht der unangenehm eifersüchtigen Mimi, dass er während seines Dates mit Denise immer wieder an sie denken musste. Doch die macht ihm klar: "Du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen Mädels auch ein gutes Gefühl gibst." Trotzdem kommen sich beide näher. Es wird gekuschelt und Niko küsst Mimi auf die Wange. Noch lieber wäre ihm aber ein "richtiger" Kuss gewesen, gibt er zu: "Hätte ich sie gerne geküsst? Vielleicht. Vielleicht ist gelogen." am nächsten Abend kochen die Emotionen endgültig hoch.