Dating-Show in der Krise: Dem Bachelor laufen die Frauen davon

Die Kickboxerin hatte Mangold zunächst kennenlernen wollen, dann hatten die beiden Streit. Dass sie trotzdem von Mangold eine Runde weitergeschickt wurde, überraschte sie sichtlich - und sie lehnte die Rose ab.

Da wundert es nicht, dass dem Bachelor nach all den Absagen Zweifel und schließlich sogar die Tränen kamen, als er vor laufenden Kameras klagte: "Wahnsinn. Was mache ich falsch hier? Wir sind an einem Punkt, wo man merkt, dass Gefühle da sind, das macht es nicht leichter."

Rückendeckung bekam Mangold zumindest von "Bachelor"-Expertin Frauke Ludowig, die gegenüber Promiflash erklärte: "Ich finde, es ist in Ordnung, wenn man als Frau sagt, er ist einfach nicht mein Typ. Ich kann mir keine Zukunft mit ihm vorstellen, dass man dann sagt, ich überlasse anderen das Feld – ich finde, es sagt nichts über ihn aus als Typ."