Der neue "Bachelor" startet mit vielen Fragezeichen

Auch auf die Dreharbeiten der aktuellen Staffel der RTL-Datingshow "Der Bachelor" hat die Coronapandie Auswirkungen. Erstmals wurden die Folgen in Deutschland aufgezeichnet. Dass er auf die typische kitschige Strandkulisse verzichten muss, ist für den 30-jährigen Rosenkavalier Niko Griesert aber offenbar kein Problem: "Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch." Der vergleichsweise bodenständige Ort des Kennenlernens unterscheidet sich ebenfalls von früheren Staffeln: Griesert trifft die Frauen statt in einer Luxusvilla in einem - Berliner Club.