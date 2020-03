Bachelor 2020 Finale: Alle 10 früheren Junggesellen im Überblick

Bachelor 2020: Wer ist Sebastian Preuss?

Sebastian Preuss ist 30 Jahre alt, kommt aus München und jobbt als Malermeister mit eigenem Betrieb. Außerdem hat er es als Profi-Kickboxer bereits zu einem Weltmeistertitel gebracht. "Ich liebe das Leben, die Natur, Sportlichkeit, Menschen", beschreibt sich er selbst. Seit eineinhalb Jahren soll er Single sein. Zuvor sei er in zwei längeren Beziehungen gewesen.

So rosig hat sein Leben nicht immer ausgesehen: "Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern und musste sehr viel arbeiten. Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt. Das hat sich solange aufgestaut, bis ich mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß", sagt Preuss gegenenüber RTL.

Er habe aus seinen damaligen Fehlern gelernt und sein Leben nach dieser Zeit komplett geändert. Heute weiß der inzwischen 30-Jährige das Leben zu schätzen und blickt positiv in die Zukunft: "Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern - ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag."

