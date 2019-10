Sebastian Preuss ist der neue Bachelor 2020

Anfang 2020 geht es auf RTL wieder los mit dramatischen Eifersuchtszenen, Küssen in Nahaufnahme und schmalzigen Liebesbekundungen, denn dann geht "Der Bachelor" in eine neue Runde. Hartgesottene Reality-TV-Fans dürften wohl ein weiteres Mal auf ihre Kosten kommen. Nun hat der Sender offiziell verkündet, wer in wenigen Monaten im TV Rosen verteilen - und Herzen brechen - wird. Der Auserwählte Sebastian Preuss ist jedoch kein unbeschriebenes Blatt.

Bachelor 2020: Wer ist Sebastian Preuss?

Sebastian Preuss ist 29 Jahre alt, kommt aus München und jobbt als Malermeister mit eigenem Betrieb. Außerdem hat er es als Profi-Kickboxer bereits zu einem Weltmeistertitel gebracht. "Ich liebe das Leben, die Natur, Sportlichkeit, Menschen", beschreibt sich der neue Bachelor selbst. Seit eineinhalb Jahren soll er Single sein. Zuvor sei er in zwei längeren Beziehungen gewesen.