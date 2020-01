Bullocks & Reynolds humoristische Einlage zu Betty Whites 98. Geburtstag

Die Sitcom "Golden Girls" über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft machte White in den 80er- und 90er-Jahren weltbekannt. Die am 17. Jänner 1922 im US-Staat Illinois geborene Schauspielerin arbeitet seit über 75 Jahren im Film- und Fernsehbusiness und schaffte es damit auch ins Guinness-Buch der Rekorde.