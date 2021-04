Britney Spears' eigenartige Körpersprache sorgt bei Fans für Verwirrung

Ein Gros ihrer Follower will der Musikerin nach wie vor nicht abkaufen, dass bei ihr alles in Ordnung ist. "Du antwortest 'Ich bin okay', aber wir wissen, dass du das immer noch nicht bist", schreibt eine Frau.

Erst kürzlich hatte Britney Spears auf Instagram verraten, wie sehr sie unter der neuen Doku über ihr Leben leidet. "Nach allem, was ich davon gesehen habe, war mir das Licht, in dem sie mich dargestellt haben, peinlich", schrieb sie in einem Posting. "Ich habe zwei Wochen lang geweint", verriet die Musikerin. Manchmal würde sie immer noch weinen, so Spears, die derzeit gerichtlich gegen die Vormundschaft durch ihren Vater vorgeht.