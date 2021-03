"2 Wochen geweint": Spears bricht Schweigen über Doku "Framing Britney"

US-Musikerin Britney Spears hat sich erstmals zu der Dokumentation "Framing Britney Spears" geäußert, die im deutschsprachigen Raum seit dem 5. April bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Die Doku beleuchtet die Karriere des Pop-Stars und die Kontroverse rund um die Vormundschaft durch ihren Vater.

Britney Spears: Doku "Framing Britney" ist "peinlich"

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin ein Video, in dem sie zu dem Song "Crazy" von Aerosmith tanzt. Dazu schrieb sie eine längere Nachricht an ihre Follower, in der sie über die Gefühle spricht, die "Framing Britney Spears" in ihr ausgelöst hat.

"Über mein Leben wurde immer viel spekuliert", beginnt sie ihr Statement. Sie sei beobachtet worden "und wirklich mein ganzes Leben lang beurteilt".

Durch ihre Auftritte sei sie ihr ganzes Leben lang den Menschen ausgesetzt gewesen. Die Medien hätten sie oft und immer noch in Verlegenheit gebracht.