Neue wilde Verschwörungstheorie um Britney Spears

Die "Free Britney"-Bewegung ist um eine Verschwörungstherorie reicher geworden: Mutmaßten bisher viele Fans von Britney Spears, dass der Popstar gegen seinen Willen gefangen gehalten werde - und diesbezüglich versteckte Hilfeschreie auf seinem Instagram-Accout postet - gelangten einige von Britneys Followern zuletzt zum Schluss, dass selbst Spears' Instagram-Account von Außen kontrolliert und gesteuert werde.

Seit Jahren kursiert der Hashtag #FreeBritney im Netz. Was es damit auf sich hat: Fans sind sich sicher, dass Spears seit ihrem Zusammenbruch 2007 unter der Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears zu leiden hat - was in der Vergangenheit immer wieder für Spekulationen gesorgt hat.

Auch Spears' Instagram von Außen kontrolliert?

Jüngsten Annahmen zufolge sollen auch die Social Media-Aktivitäten der früheren Popprinzessin überwacht werden. So sollen Anhänger der Sängerin das digitale Team des Popstars bei CrowdSurf angerufen haben, weil sie den Verdacht hegten, dieses habe die Kontrolle über Britneys Instagram-Account übernommen.

CrowdSurf-Mitbegründerin Cassie Petrey wehrt sich gegen die Spekulationen und die "ungenauen Theorien über die Funktionsweise von Britneys Social Media". In einer langen Erklärung auf Instagram distanzierte sich Petrey von den Anschuldigungen.