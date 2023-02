Britischer Königspalast schießt sich in Sachen Rassismus ein Eigentor

Hussey trat unmittelbar darauf als "Lady of the Household" zurück. Bei Fulani entschuldigte sie sich nach ihrem Kommentar "aufrichtig" und versprach, ihr Bewusstsein zu schärfen und "mehr über die Probleme in diesem Bereich zu erfahren".

Der Palast teilte indes mit, dass man den Vorfall sehr ernst nehme und sofort Nachforschungen angestellt habe. Die Mitarbeiter wurden "an die Diversitäts- und Inklusionsrichtlinien erinnert, die sie jederzeit einhalten müssen", erklärte ein Sprecher.

Lady Susan Hussey wieder für Royal Family im Einsatz

Umso mehr verwundert es nun, dass Lady Susan Hussey nach einer dreimonatigen Pause wieder für die Royal Family im Einsatz ist. Laut Hello! habe sich die Königsfamilie gegenüber Hussey unterstützend gezeigt, nachdem sich diese offiziell bei Fulani entschuldigt hatte. Wie Mirror berichtet, wurde die 83-Jährige jetzt sogar gebeten, am Dienstag beim Gedenkgottesdienst für Dame Frances Campbell-Preston im Royal Hospital in Chelsea im Namen von Prinzessin Anne aufzutreten.

Ihr Name wurde aus dem sogenannten Court Circular gestrichen, dem täglichen Rundschreiben, in dem alle offiziellen königlichen Pflichten erläutert werden. Eine Quelle betont aber, dass "normalerweise nur diejenigen, die den König oder die Königin bei Gedenkstätten vertreten, im Rundschreiben verzeichnet sind".

Ein Freund der Familie sagte zu Adels-Experte Richard Eden indes: "Lady Susan wurde offiziell gebeten, Prinzessin Royal (Anne) [...] zu vertreten."

"Sie war mehr als glücklich darüber. Ihre offizielle Position wurde in der Dienstordnung festgehalten. Es ist großartig, sie wieder in der königlichen Herde zu sehen" - womit der Rassismus-Skandal unter den Teppich gekehrt scheint.