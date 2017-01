Sie selbst halten sich bedeckt was das Scheidungsverfahren angeht. Angelina Jolie und Brad Pitt leben seit vier Monaten in Trennung. Vor allem Jolie macht sich seither rar, nur beim Einkaufen mit Tochter Shiloh wurde sie seit Bekanntwerden der Trennung im September bislang gesehen.

Dennoch gibt es wöchentlich neue Details über Brangelinas Verhältnis von selbsternannten Insidern. Angeblich lud der Schauspieler zu Weihnachten alle seine Kinder zu sich nach Hause ein. Jolie soll ob dieser Einladung ausgerastet sein und einen Nervenzusammenbruch erlitten haben, werden mehrere Quellen in US-Gazetten zitiert.

Sie habe im Vorfeld versucht, ein Treffen von Brad und den Kindern zu Weihnachten in ihrer angemieteten Villa zu organisieren. Der Einladung von ihrem Ex seien die Kinder aufgrund von Jolies Zustand schließlich nicht nachgekommen.

Pitt habe die Geschenke laut Insidern dann ins Haus von Jolie gebracht. Das Treffen unter Aufsicht eines Therapeuten soll nur kurz gedauert haben. Sohn Maddox wollte seinen Adoptivvater angeblich gar nicht sehen und verzichtete auf den Weihnachtsbesuch.

Der Hollywoodstar soll nach dem Treffen am Boden zerstört gewesen sein und seine Tränen auch in der Öffentlichkeit nicht versteckt haben: „Das war das schlimmste Weihnachtsfest meines Lebens“, zitiert ein Bekannter Brad Pitt. Er habe auch Angelina ein Geschenk gemacht, das sie aber umgehend zurückschicken ließ. Auch auf seine Telefonanrufe reagiere sie nicht. Angeblich will er noch immer um Jolie und seine Familie kämpfen.

Von den beiden selbst gab es dazu keine Statements.

