Brad Pitt: Weswegen ihm jetzt eine Klage droht

Anrainer klagten im Herbst gegen Brad Pitt und seine "Make It Right"-Stiftung. Der Schauspieler hatte nach Hurrikan Katrina eine Stiftung gegründet, die leistbare Häuser in der betroffenen Region von New Orleans bauen ließ. Die Käufer behaupten nun in der Anklageschrift, dass die Stiftung wissend mangelhaftes Baumaterial verwendet habe, jedoch die Käufer nicht davon in Kenntnis gesetzt habe.

So schreibt die People unter Berufung auf die Klageschrift, dass zwei Anwohner die Stiftung verklagten, weil ihre Häuser "fehlerhaft konstruiert und erbaut" worden seien. Eingereicht wurde die Klage von Lyod Francis und Jennifer Decuir. Laut Nola.com repräsentieren die beiden alle Käufer eines "Make It Right"- Hauses.

Mängel bereits länger bekannt

Die Anwohner seien Brad Pitt zwar immer noch dankbar, so Ron Austin, Anwalt der Decuirs, der Klageschrift zufolge. Jedoch würden sie sich zur Klage gezwungen sehen, da die minderwertig gebauten Häuser schnell verfallen und die Hausbesitzer Hypotheken auf Grundstücke aufgenommen hatten, die damit eine Wertminderung erfahren.

109 Häuser hatte die Stiftung nach Hurrikan Katrina in News Orleans errichtet. An diesen seien bereits seit 2013 Mängel aufgefallen. Anrainer hätten mit Problemen wie Schimmelbefall, faulendem Holz und Störungen der Elektrizität und Sanitäranlagen zu kämpfen (Fotos dazu gibt es hier).

"Wo ist Herr Pitt?"

Zunächst hofften die Betroffenen, dass die Mängel behoben werden würden. "Make It Right" soll zwischen 2016 und 2018 Inspektionen angeordnet haben. Jedoch seien wiederholt Anfragen von Anwohnern unbeantwortet geblieben – oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. "Wo ist Herr Pitt?", wird eine Anwohnerin auf Nola.com zitiert. "Ich frage mich, was seine ersten Worte wären, wenn er das Haus sehen würde."