Brad Pitts Genitalien könnten Sorgerechtsantrag gefährden

Alter Streich (noch) nicht verjährt

Denn diese könnte ihrem Noch-Ehemann nun mit einem 30 Jahre alten Streich tatsächlich das Sorgerecht streitig machen. Laut National Enquirer hätte Angelina Jolie im Gerichtsstreit gute Chancen eine alte Strafsache gegen Brad Pitt auszuspielen, um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zu verlieren.

Brad entblößte sich am Highway

Brad hatte seine Genitalien in den 80er-Jahren in der Öffentlichkeit entblößt. Pitts ehemaliger Sprecher, Phil Lobel, bestätigte den Fall aus dem Jahr 1988, als Pitt am Pacific Coast Highway in Malibu den Film "Cutting Class" drehte: "Brad rief mich an und sagte: Wir waren so gelangweilt am Set. Da haben wir vor vorbeifahrenden Autofahrern die Hosen runtergelassen und jetzt sind die Cops hier."