Die Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt schrieb in Hollywood Geschichte: Pitt und Aniston hatten einander 1998 kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet. Das Ehe-Glück des Ex-Paares hielt jedoch nicht lange: Beim Dreh von "Mr. & Mrs. Smith" im Jahr 2004 verliebte sich Brad in seine Filmpartnerin Angelina Jolie und ließ sich im Jahr darauf von Jennifer scheiden.

Pitt und Aniston hatten "ernste Probleme"

Eine neue Doku mit dem Titel "Broken: The Incredible Story of Brad And Angelina" will nun aber enthüllen, dass die Beziehung von Aniston und Pitt schon lange davor nicht mehr richtig funktioniert haben soll.

"Brad und Jen hatten ernste Probleme, lange bevor Angie ins Spiel kam", verrät ein Produktionsinsider gegenüber Radar Online. "Der Film wird den wahren Grund für ihre Trennung enthüllen."

Offenbar stand die Beziehung schon länger vor dem Aus.

Die Quelle des Promiportals deutet an: "Wenn es nicht Angelina gewesen wäre, wäre es jemand anderer geworden." Der Insider weiter: "Die Doku zeigt, dass es eindeutig ein Muster in Brads Verhalten gibt."

Alkohol- und Drogenprobleme

Als Angelina Jolie vergangenen September die Scheidung von Brad Pitt einreichte, wurden Grüchte laut, dass der sechsfache Familienvater Alkohol- und Drogenprobleme hätte.

Brad Pitt selbst hatte sich in der Vergangenheit zu seinem Marihuana-Konsum bekannt. In den letzten Jahren scheinen die Probleme des "Allied"-Stars jedoch zugenommen zu haben: "Jen ist darüber schockiert, wie sich Brad in den vergangenen 12 Jahren entwickelt hat. Manche Vorwürfe gegen ihn sind unbegründet, aber die Behauptungen mit dem Alkohol und den Drogen stimmen – und das wird im Film enthüllt."

Seit der Scheidung von Aniston und Pitt wurde immer wieder darüber spekuliert, ob vielleicht ihre unterschiedlichen Wünsche bezüglich Familienplanung ein Mitgrund für die Trennung gewesen seien. Pitt hatte sich eigenen Angaben zufolge immer schon Kinder gewünscht. Aniston bastelte damals gerade an ihrer Karriere.

Pitt über Ehe mit Jennifer Aniston

Brad Pitt selbst hat vor einigen Jahren behauptet, dass er allein für die Trennung verantwortlich war: Er behauptete gegenüber dem Magazin Parade, früher "total stumpf" gewesen zu sein und erklärte: "Jen ist eine unglaublich großherzige, liebevolle und amüsante Frau, und wir bleiben Freunde. Die Beziehung mit ihr war wichtig, und ich schätze sie sehr. Ich wollte nicht ausdrücken, dass Jen dumpf war, sondern dass ich selbst stumpf wurde – und dafür bin nur ich selbst verantwortlich."

Die geplante Brangelina-Dokumentation soll noch einige weitere bisher unbekannte Details ans Licht bringen: Unter anderem, dass Pitt und Jolie schon ein Jahr vor der Scheidung getrennt gelebt haben (KURIER.at berichtete).

