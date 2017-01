Während Brad Pitt und Angelina Jolie gerade um das Sorgerecht ihrer sechs Kinder streiten, gibt es nun neue Schlagzeilen über Brangelina, die in einer neuen Doku detailliert enthüllt werden sollen. Filmemacher Ian Halperin soll brisante Details der Beziehung des einstigen Traumpaares offenlegen.

Darin wird behauptet, dass Jolie und Pitt schon ein Jahr vor der Scheidung getrennt gelebt haben. Eine Quelle verrät der Sun:

"Das ist definitiv DER Film über Brangelina und eine Menge Geheimnisse werden verraten. Ian hat jedes Husten und Spucken ihrer Beziehung dokumentiert und er wird die wahren Gründe offenlegen, wegen denen Angelina die Scheidung eingereicht hat. Der größte Schock wird seine Behauptung, dass das Paar bereits seit mehr als einem Jahr getrennt lebte."

Foto: pps.at Der kanadische Autor hat schon Enthüllungsbücher über Celine Dion und Kurt Cobain geschrieben. Jetzt sind also Brangelina an der Reihe. Angeblich zeigt er in dem Film bislang nicht veröffentlichte Interviews von Angelina als auch von Brad.

Halperin behauptet, dass der Schauspieler immer öfter mit dem Temperament seiner Frau zu kämpfen hatte, die auf ihn losging und Brad sich vor Angelina in Zimmern verschanzen musste, bis sie wieder ruhig wurde. Vor allem in den letzten Jahren ihrer Beziehung seien diese Vorkommnisse häufiger geworden.

Offene Ehe in England?

Schon vor Monaten soll ihm die Schauspielerin eine offene Ehe vorgeschlagen haben. Sie wollte mit der Familie angeblich nach England ziehen und sich dort noch mehr für die UNO engagieren. Doch Brad soll von dieser Idee nichts gehalten haben.

Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun

Heimlich habe Jolie schließlich die Scheidung beantragt. Pitt wurde von der Scheidung angeblich überrascht, auch wenn nach dem Autor klar gewesen sei, dass sie als Paar schon länger nicht mehr funktioniert haben und sich in in den letzten Monaten so gut wie nicht mehr sahen. Auf welchen Informationen die Behauptungen über das Paar fußen, ist Ian Halperin bislang aber schuldig geblieben. Vielleicht verrät er sie in seiner Doku.

Brad ist zurück in Familienvilla

Derweil zieht es Brad Pitt wieder wieder zurück in die Familienvilla. Der Hollywoodstar war nach der Trennung bei Kumpels untergetaucht, um den Fotografen zu entgehen. Das Anwesen in Los Feliz stand seither leer.

Jolie hat sich ein Strandhaus in Malibu gemietet, wo sie sich seit ihrem Einreichen der Scheidung im September mit den Kindern verschanzt. Pitt kann offenbar nun wieder nach vorne schauen und ist vor einigen Tagen wieder in die gemeinsame Villa gezogen.

Sein Tesla S Sportwagen steht wieder in der Einfahrt, auch sein Prius war zu sehen und auch sonst herrscht reges Treiben auf dem riesigen Anwesen, das Pitt schon vor 18 Jahren gekauft hat. Arbeiter verwandeln das Grundstück gerade in ein Kinderparadies.

Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Kinderparadies

Ein riesiges Trampolin ließ Pitt aufstellen und einen Skate-Park bauen. "Das ist erst der Anfang. Er möchte auch einen Teil vom Haus abreißen, damit dort ein Spielplatz entstehen kann", so ein angeblicher Insider.

Mit dieser Aktion will er offenbar zeigen, wie sehr ihm das Wohl seiner Kinder am Herzen liegt. Und vor Gericht wird Pitts kinderfreundliche Villa wohl auch nicht unbedingt schlecht ankommen, wo weiter um das Sorgerecht der sechs gemeinsamen Kinder gestritten wird.

Jolie ohne Freunde

In der Scheidungsschlacht ist Pitt offenbar die Unterstützung von einem Großteil seiner Hollywoodkollegen sicher. Minutenlang beklatschten ihn Hollywoodstars wie Meryl Streep bei seinem Golden Globe-Auftritt. Jolie dagegen galt schon immer als Einzelgängerin im Filmbiz. Schon vor Jahren erklärte sie, dass sie keine Freunde habe und ihre Probleme ausschießlich mit Brad bespreche. Das ist nun aber auch nicht mehr der Fall ...