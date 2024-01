Gewaltvorwürfe gegen Matthew Perry: Warf nach Trennung Tisch nach Ex-Verlobten

Matthew Perry war Ende Oktober tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Zuvor hatte der Schauspieler wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen die Sucht gesprochen und auch in seiner im vergangenen Jahr veröffentlichten Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" über Alkohol und Drogenprobleme geschrieben. Jahrzehntelang habe die Suchtkrankheit sein Leben dominiert, schrieb Perry, der nie verheiratet war und keine Kinder hatte. Verlobt war er vorübergehend mit der Talentmanagerin Molly Hurwitz.