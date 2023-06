Geplatzter Spotify-Deal: Böse Vorwürfe gegen Herzogin Meghan

Vermeintliche Insider behaupten, Meghan habe Mitarbeiter der Show Interviews mit ihren Gästen führen lassen, anstatt dies selbst zu tun, bevor der Ton ihrer Stimme in den letzten Folgen nachträglich bearbeitet und hinzugefügt wurde.

Offiziell ist der Deal der Sussexes in "einvernehmlicher Vereinbarung" aufgelöst worden. Doch die auf Podcasts spezialisierte Plattform Podnews behauptet in Berufung auf "mehrere Quellen", dass "einige Interviews in der Show von anderen Mitarbeitern geführt wurden, wobei [Anm. Audio-Aufnahmen von Meghans Fragen] nachträglich eingefügt wurden."