Der Prince of Waöes hat während der Eröffnung einer bezahlbaren Wohnsiedlung ein seltenes Interview gegeben, in dem er über das königliche Leben und seine Hoffnungen, die Obdachlosigkeit zu beenden, sprach. Es war das erste Mal, dass William, seit er nach dem Tod von Queen Elizabeth II. in der Thronfolge einen Platz nach oben gerutscht ist, mit den Medien sprach. Dabei beantwortete der 40-Jährige auch einige unangenehme Fragen über die Wahrnehmung der königlichen Familie in der Öffentlichkeit.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Faule Betrüger": Spotify-Mitarbeiter lästern über Sussexes nach geplatztem Deal

William: "Manchmal schwierig", Sinn der königliche Familie zu verstehen

Gegenüber der Sunday Times beantwortete Prinz William Fragen über sein Leben, die Royal Family und die Frage, warum die Firma keines ihrer Grundstücke für Obdachlose öffnet.

Dabei gab der älteste Sohn von König Charles III. zu, dass es für viele Menschen "manchmal schwierig ist", den Sinn der königlichen Familie zu verstehen.