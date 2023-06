Ohne diese Änderung hätte Prinz Louis auf royalen Titel verzichten müssen

Prinz Louis von Wales hat am 23. April seinen 5. Geburtstag gefeiert. Er steht an vierter Stelle der britischen Thronfolge. Vor dem ihm stehen sein Vater William sowie seine älteren Geschwister George und Charlotte. Louis ist der erste Prinz der britischen Geschichte, der in der Thronfolge hinter seiner Schwester steht, da 2015 im Vereinigten Königreich die gleichberechtigte Thronfolge weiblicher Nachkommen für alle nach dem 28. Oktober 2011 geborenen Kinder in Kraft trat.

Neben einem Prinzentitel trägt Kates und Williams jüngster Spross auch den Titel His Royal Highness (HRH). Hätte die Königin zuvor aber nicht eine bahnbrechende Veränderung herbeigeführt, wäre Louis keine Königliche Hoheit geworden.

Queen Elisabeth II. bereits am 31. Dezember 2012 verfügt, dass alle zukünftigen Kinder von Prinz William den Titel und die Anrede Royal Highness erhalten - nicht nur, wie bis dahin üblich, der älteste Sohn.