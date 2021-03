"Blutgeld": Menschenrechts-Anwalt veruteilt Herzogin Meghans Ohrringe

In der Regel wird jedes Kleidungsstück und Schmuckstück sorgfältig für eine königliche Tour ausgewählt. "Mitarbeiter von Royal Household beraten manchmal Menschen über ihre Optionen", sagte eine Quelle gegenüber The Telegraph. "Aber was sie mit diesem Rat machen, ist eine ganz andere Sache."

Während die Richtlinien der königlichen Familie bezüglich der Annahme und des Eigentums an Geschenken eingehalten wurden, soll The Mail on Sunday in Erfahrung gebracht haben, dass die die royalen Berater frustriert darüber gewesen sein sollen, dass die Ohrringe getragen wurden. Denn während es für Royals üblich ist, Geschenke anzunehmen, "heißt es in der Geschenkpolitik nicht, dass sie diese tragen müssen", teilte eine Quelle der Daily Mail mit.

Ursprünglich hatte die Pressestelle des Kensington Palace den Medien mitgeteilt, dass die Ohrringe "ausgeliehen" worden seien, ohne jedoch zu sagen, von wem.